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العراق وروسيا يبحثان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات


أجرى  مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، لقاء مع السفير الروسي في بغداد اليبروس كوتراشيف، بحث فيه سُبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيانه، بأن  مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قد إستقبل السفير الروسي في بغداد، اليبروس كوتراشيف، وشهد اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث تطوير العلاقات بين العراق وروسيا واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

حيث أكد الأعرجي للسفير الروسي، أن موقف العراق من الحرب الروسية الأوكرانية واضح وثابت كونها حرب استنزاف ولابد من اللجوء إلى الحوار وحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن العلاقات مع روسيا هي علاقات تأريخية وإستراتيجية، وعلينا استثمارها لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

وأوضح الأعرجي، إلى أن ما يحدث في غزة هي جريمة إنسانية من خلال قتل الأطفال والنساء، ويجب إيقافها. بالمقابل شدد السفير الروسي، على متانة العلاقات بين روسيا والعراق، والعمل على تطويرها بكافة المجالات .

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