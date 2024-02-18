إطمئنان بإرتفاع منسوب الأنهار بدخول أكثر من مليار متر مكعب من مياه الفيضانات

حققت السيول والأمطار الأخيرة خلال الأيام والاسابيع الماضية، إرتفاعاً في الخزين المائي في عموم البلاد، حيث حصل كل من سد دوكان وسد دربنديخان، على اكثر من 700 مليون متر مكعب بعد ان وصل مراحله الحرجة في الصيف الماضي عندما إنخفض الخزين الكلي الى 7 مليار متر مكعب.

وأوضح وزير الموارد عون ذياب عبد الله، إنَّ الوضع المائي في البلاد أصبح جيداً على خلفية الأمطار والثلوج التي هطلت على أحواض الأنهر في البلاد وتركيا، وبالتالي ستؤمِّن احتياجات البلاد من الشرب والاستعمالات البشرية وسقي البساتين والخضر خلال فصل الصيف المقبل.

وأضاف أنه نتيجة لشدة هطول الأمطار خلال الأيام الماضية على مناطق شمال وشرق البلاد، وحدوث سيول فيضانية جراء ذلك، فقد أسهمت برفع منسوب روافد نهر دجلة وهي الزاب الأعلى والعظيم وديالى، فضلاً عن ارتفاع الخزين المائي في السدود والخزانات للاستفادة منها في إنعاش الأهوار الوسطى والحويزة.

وفيما يخص نهر ديالى، بيّن أنه يعتمد على خزين سدي دربندخان وحمرين، لاسيما بعد أن باشرت محافظة ديالى خلال الموسمين الشتوي الماضي والحالي، زراعة الخضر والبساتين، كما ستزرع الذرة الصفراء خلال الصيف المقبل، كاشفاً عن استلام سد دربندخان حالياً، 500 مليون م3، بينما زاد خزين سد حمرين بمقدار 200 م3 مقارنة بـ 2023 .