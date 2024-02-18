الأخبار

رئيس مجلس القضاء: إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق أمر مرفوض


 

ذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان له اليوم، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى إستقبل محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، حيث قدم لهم التهاني بمناسبة تسنمهم مناصبهم، وبحث معهم التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والإستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في اكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الاداري أياً كان موقعه الوظيفي.

 وتطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، لفكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق بأنها مرفوضة، مؤكدا انها تهدد وحدة العراق وأمنه.  مؤكدا على دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة امن العراق.

 وأبدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة استعدادهم للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، كما تم التأكيد على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة.

كما أوضح رئيس المجلس أن الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 اثر غزو الكويت وما نتج عنه من اثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق. وإقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وان الدستور تضمن الاحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم الى ان ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الاحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الامر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إطمئنان بإرتفاع منسوب الأنهار بدخول أكثر من مليار متر مكعب من مياه الفيضانات
رئيس مجلس القضاء: إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق أمر مرفوض
خلال استقباله رئيس الجمهورية، الشيخ الأمين يبحث معه الوضع السياسي، وإنهاء الوجود الأجنبي
بالفيديو .... صحفية هولندية من اصل يهودي تؤسس شبكة تجسس للموساد الاسرائيلي في كردستان العراق وسلطات الاقليم تتعاون معها
خلال 24 ساعة.. اعتقال متهمين بسرقة 17 مليونا في نينوى
السوداني يستقبل في ميونخ نائب رئيس الوزراء الإيطالي
النائب محمد سعدون يرد على قيادات الإقليم.. "داعش انتهى وتصريحاتكم لا تعني شيئاً"
السوداني يؤكد رغبة العراق بمشاركة الشركات الإيطالية في مشروعات التنمية
القبض على متهم دهس رجل مرور وهرب غربي بغداد
السوداني يبحث مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية والعمل على توسعتها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك