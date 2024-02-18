خلال استقباله رئيس الجمهورية، الشيخ الأمين يبحث معه الوضع السياسي، وإنهاء الوجود الأجنبي

التقى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي السيد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي والأمني، وملف إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، وحماية السيادة الوطنية.

الشيخ الخزعلي شدّد خلال اللقاء، على ضرورة الاتفاق السياسي في موضوع السيادة وخروج القوات الأجنبية، مشدّداً على أهمية إكمال قدرات القوات العراقية في الدفاع عن أرض العراق وسمائه ومياهه.

فيما أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة تظافر الجهود بين الجميع، من أجل إدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق، وإيجاد الاتفاق السياسي في موضوع السيادة الوطنية التي أكد على أهمية تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

كما جرى خلال اللقاء، بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة.