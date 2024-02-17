خلال 24 ساعة.. اعتقال متهمين بسرقة 17 مليونا في نينوى

كشفت قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، جريمة سرقة مبلغ مالي والقبض على الجناة خلال 24 ساعة.

وذكرت القيادة، في بيان أن "بعد ورود إخبار عن وقوع جريمة سرقة مبلغ مالي قدره (سبعة عشر مليون دينار عراقي) من داخل دار سكني في قرية الوردية التابعة لناحية القحطانية ضمن قضاء البعاج غرب مدينة الموصل وخلال 24 ساعة من وقوعها بعد إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث، القى قسم مكافحة إجرام تلعفر بالتعاون مع قسم شرطة البعاج القبض على متهمين (اثنين)".

وأشارت الى "ضبط داخل دار أحد المتهمين مبلغ مالي قدره (خمسة عشر مليون ومئتان وخمسة وعشرون الف دينار عراقي) مدفونة في باحة الدار.

ولفت البيان الى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبلغ المضبوط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة ٤٤٣ ق ع".