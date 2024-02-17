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السوداني يستقبل في ميونخ نائب رئيس الوزراء الإيطالي


 استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاياني.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع إيطاليا، وفق ما تمت صياغته من رؤى خلال الزيارة السابقة لرئيسة وزراء إيطاليا إلى العراق، منوهاً بمساعي الحكومة في إيجاد شراكات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار السوداني ، إلى" المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الخاصة بملف التحالف الدولي، الذي تعمل الحكومة على إنهاء وجوده في العراق، والتحول نحو العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء فيه.

كما دعا السوداني إلى وجوب تحرك جميع الدول الأوربية من أجل إنهاء الحرب في غزة، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم.

من جانبه، عبر تاياني عن رغبة بلاده وحرصها على تنمية العلاقات مع العراق، والارتقاء بها وتعزيزها في جميع المجالات، بما يحقق المنفعة الشاملة للبلدين

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