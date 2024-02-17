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السوداني يبحث مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية والعمل على توسعتها


 بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع المستشار الألماني أولاف شولتس العلاقات الثنائية والعمل على توسعتها ..

وقال بيان لمكتب السوداني الاعلامي ان الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين، والعمل على توسعتها في مختلف القطاعات، وفق خطة العمل المشتركة التي أقرت في برلين عام ٢٠٢٣ ومراجعة ما تم تنفيذه من تفاهمات بناءً على اللقاءات والزيارات المتبادلة السابقة، التي أثمرت عن نمو واضح في العلاقات بين العراق وألمانيا.

واكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا، خصوصاً في مجال الطاقة، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والصناعية الأخرى،

وبشان القضية الفلسطينية، أكد السوداني وجوب فعل دولي سريع لإيقاف الحرب، حيث إن ردة الفعل الدولية لم تكن تتناسب وحجم الحدث الذي أدى إلى كوارث إنسانية في قطاع غزّة، معبراً عن أمله في أن تسفر الجهود عن وقف الحرب التي أثّرت على أمن المنطقة والعالم، وتسببت بعرقلة الملاحة وانسيابية إمدادات الطاقة.

واوضح السوداني أن الحل يكمن في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، دون أن يقرر أحد نيابة عنه، مؤكداً أن العراق بذل جهوداً للتهدئة في المنطقة وما زال مستمرا في هذا الأمر الذي نجح فيه بتجاوز بعض التوترات، وأن أمن العراق مهم للمنطقة وليس للعراقيين فقط.

من جهته، أشاد شولتس بحرص العراق على تنمية وتطوير العلاقات مع بلاده في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى دور العراق المهم بتحقيق التهدئة في المنطقة، والتأكيد على ضرورة إشراك جميع الأصدقاء في مبادارت التهدئة، خصوصاً أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة من أجل إيقاف الحرب في غزّة، والحرص على وقف تداعياتها، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين، محذراً من مغبّة فتح أي جبهة جديدة في الأراضي الفلسطينية

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