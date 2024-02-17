من عمان وزير الداخلية يتوعد تجار المخدرات : هذا العام سيكون اكثر قسوة عليكم

اكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت ، ان اجراءات الوزارة مع تجار المخدرات كانت "قاسية" وستكون هذا العام اكثر "قسوة" عليهم.

وقال الشمري، على هامش مشاركته في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه الأردن لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، ان "التحدي مع عصابات المخدرات في العام الماضي اشبه بمعركة وكانت اجراءاتنا قاسية عليهم ونعدهم ان يكون هذا العام اكثر قسوة".

واضاف، ان "جريمة المخدرات من اخطر الجرائم العابرة للحدود وتحتاج الى تعاون دولي واسع"، لافتا الى ان "مشاركتنا هذا اليوم في هذا المؤتمر جزء من هذا التعاون".

ويشارك وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان لوزراء الداخلية في كل من العراق والأردن وسوريا ولبنان لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.