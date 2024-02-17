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رصد شبهات فساد بمشاريع قيمتها 3,5 مليارات في صلاح الدين


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبطها مُتَّهمين بصرف مبالغ فروقاتٍ في دائرة صحَّة صلاح الدين خلافاً للضوابط، وتشخيص شبهات فسادٍ في مشاريع التأهيل للكهرباء بكلفة (3,500,000,000) مليارات دينارٍ في المُحافظة.

وذكر بيان للهيئة، أنَّ "فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين رصد شبهات فسادٍ في أربعة عشر مشروعاً من مشاريع تأهيل شبكات الكهرباء في عموم المُحافظة للأعوام (2020 – 2022)، لافتاً إلى أنَّ كلفة تلك المشاريع المُنفّذة بطريقة التنفيذ المباشر من قبل لجان مُؤلَّفةٍ في ديوان المُحافظة بلغت (3,491,000,000) مليارات دينارٍ، مبيّناً ربط وصولات عروض بيعٍ بأسماء مكاتب تجهيزٍ وهميَّةٍ في مُعاملات الصرف؛ لغرض احتكار التجهيز عن طريق مكاتب مُحدَّدةٍ؛ ممَّا يُؤدّي إلى انعدام المُنافسة في تنفيذ المشاريع بأقلّ التكاليف".

وأضاف المكتب إنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين في تربية تكريت بعد تسلُّمهم مبالغ فروقات الرواتب التي تمَّ صرفها بالاتفاق مع مُحاسب الدائرة خلافاً للقانون، مشيراً إلى أنَّ أعمال التحرّي وجمع الأوليَّات التي قام بها فريق مكتب تحقيق صلاح الدين كشفت اختلاس مبلغ (104,536,225) ملايين دينارٍ بعد قيام المُحاسب بصرف فروقات رواتب ستة أشهرٍ، دون سندٍ قانونيٍّ، موضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وإصدر أمر قبضٍ بحقّ مُتَّهمين اثنين آخرين".

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