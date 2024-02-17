الأخبار

العمر القانوني لمرشح التسوية لمنصب محافظ ديالى لا يتناسب مع الضوابط


تجددت آزمة حسم الحكومة المحلية لمحافظة ديالى من جديد، بعد ان سحب زعيم منظمة بدر هادي العامري مرشح التسوية لمنصب المحافظ، محمد جاسم العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

وجاء في رسالة العامري الى أعضاء مجلس المحافظة، ان سحب الترشيح جاء بسبب اكتشاف ان العمر القانوني للعميري لايسمح بتسنم منصب المحافظ حيث يتطلب ان يتم الـ30 عاما.

ونتج عن اعلان العامري لمرشحه لمنصب المحافظ، بخروج تظاهرات في بعض مناطق ديالى من قبل انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي مطالبين بتجديد الولاية له لحصوله على نحو 43 ألف صوت، كأعلى عدد أصوات في المحافظة، لكنها من مجموع اكثر من 440 الف صوت صحيح، مايعني حصوله على 10% من اجمالي الأصوات.

ولم يحصل التوافق على التميمي، خصوصا وان مقاعد مجلس ديالى توزعت بين الطوائف بشكل متساوٍ تقريبا، مايمنع انفراد كتلة على حساب الأخرى في وضع المحافظ المطلوب دون غيره، حيث حصلت الكتل السنية على 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في ديالى، ومثلها حصلت عليها الكتل الشيعية، بالإضافة الى مقعد واحد للحزب الديمقراطي الكردستاني، في الوقت الذي يحتاج المجلس لعقد جلسته الأولى الى تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة 9 مقاعد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موظفوا نفط الوسط يناشدون الجهات الحكومية التدخل العاجل !
حريق سوق الجمهورية في البصرة, يُخلّف خسائر بالملايين (صور)
العمر القانوني لمرشح التسوية لمنصب محافظ ديالى لا يتناسب مع الضوابط
تصريف مياه الفيضانات من سامراء باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية
طيران كثيف للعدو الامريكي حاليا في جرف النصر فوق مبنى الكلية العسكرية الذي استهدفت قبل 26 يوم
السوداني: التقدم الحاصل في الامن الداخلي جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق
مكتب رئيس الوزراء: تشكيل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول القادمة من المناطق الشمالية لتعزيز الرصيد المائي
توقيف شرطي اشهر مسدسه على سائق دراجة في كركوك
السوداني يبحث مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التبادل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك
المندلاوي يبحث مع مدير عام "الإيسيسكو" تعزيز التعاون والشراكة الثنائية ومبادرات المنظمة للمرحلة المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك