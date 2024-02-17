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تصريف مياه الفيضانات من سامراء باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية


قامت كوادر وزارة الموارد المائية العراقية في سامراء اليوم بتصريف الموجة الفيضانية القادمة من مدن الشمال وشمال صلاح الدين عبر سدة سامراء باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية.

وعقد  مدير عام سدود العراق، اجتماعاً طارئاً بخلية طوارئ الكادر المتقدم للوزارة في مدينة سامراء لتنظيم آلية تصريف الموجة الفيضانية. حيث حذرت مديرية موارد صلاح الدين، من موجة فيضانية قد تضرب جانبي نهر دجلة، بعد تصريف الموجة الفيضانية من سدة سامراء، وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وسيتم تصريف الموجة الفيضانية بواقع 2500 متر مكعب بالثانية، ولمدة 72 ساعة، وبحسب تحليل رقمي أجرته قناة السومرية، فهذا يعني انه نحو 650 مليون متر مكعب ستتجه نحو بغداد والجنوب خلال 72 ساعة.

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تصريف مياه الفيضانات من سامراء باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية
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