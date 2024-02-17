السوداني: التقدم الحاصل في الامن الداخلي جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق

التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق المراجعة الستراتيجية لعمل بعثة اليونامي في العراق، فولكر بيرتس، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي“جرى، خلال اللقاء، التطرق إلى التقرير الذي يقوم بإعداده السيد بيرتس والذي ستتمّ مناقشته في آذار المقبل، كما تم استعراض عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي)، وسبل تعزيز التعاون بين العراق والمنظمة الدولية وبرامجها التنموية”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “التقدم الحاصل في بسط الأمن والاستقرار الداخلي، ما جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق”، مؤكداً أن “النشاطات والبرامج المشتركة للمنظمة الأممية يمكن أن تستمرّ عبر نقل نشاطها إلى المنظمات المختصة”.

كما عبّر السوداني عن “تقديره مواقف الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة من العدوان على غزّة، وجهوده الساعية إلى وقف إطلاق النار ومنع الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني”، مُبلّغاً فولكر بيرتس نقل تحياته إلى غوتيريش”.

من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن “تفاؤله بالتقدم الأمني الحاصل في العراق، وقريباً سيقدم تقريره الشامل عن عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث ستمكّن التطوراتُ الإيجابية المنظمة الدولية من إنهاء عمل البعثة تدريجياً”.