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المندلاوي يبحث مع مدير عام "الإيسيسكو" تعزيز التعاون والشراكة الثنائية ومبادرات المنظمة للمرحلة المقبلة


بحث محسن المندلاوي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، اليوم الجمعة، مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، عددًا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بينها التعاون الثنائي بين العراق والمنظمة الدولية في المواضيع ذات الصلة.

واكد المندلاوي خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المشاركة في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب، الذي تستضيفه المغرب، أهمية تطوير أهداف التنمية المستدامة وبما يواكب المتغيرات الحالية للعالم، فضلاً عن مناقشة سُبل تعزيز الشراكة بين الجانبين و الخطط والمبادرات التي اطلقتها المنظمة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة والعالم.

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المندلاوي يبحث مع مدير عام "الإيسيسكو" تعزيز التعاون والشراكة الثنائية ومبادرات المنظمة للمرحلة المقبلة
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