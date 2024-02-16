اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أوامر بإجراء تغييرات في القيادات العليا لقيادة الشرطة الاتحادية .
وقال مصدر امني في قيادة الشرطة الاتحادية ان الوزير اصدر امرا بتكليف اللواء الركن حسين حوشي الساعدي نائباً لقائد قوات الشرطة الاتحادية بدلاً عن اللواء أحمد الأسدي ، وتكليف اللواء فاخر البهادلي رئيسا لأركان قيادة قوات الشرطة الاتحادية بدلاً عن اللواء الركن حسين الساعدي ، وتكليف اللواء جواد السوداني قائداً للفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية بدلاً عن اللواء فاخر البهادلي
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