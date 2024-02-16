السوداني لنائبة الرئيس الأمريكي: يجب إنهاء مهامّ التحالف الدولي في العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، لنائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، انه يجب إنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش الارهابي في العراق وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب".

كما جرت، خلال اللقاء، "مناقشة الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف".

من جانبها، نقلت كمالا هاريس، "تحيات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، مجددةً دعوته إلى سيادته لزيارة واشنطن، وأكدت حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة،

مشيرةً إلى أنّ الحكومة الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة، كما أعربت عن اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي".