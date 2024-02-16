الاستخبارات العسكرية تضبط ( 6000 ) حبة مخدرة في محافظة الأنبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية, اليوم الجمعة, عن ضبط ( 6000 ) حبة مخدرة في محافظة الأنبار .

وقالت في بيان,انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر، وبعد البحث والتفتيش تم ضبط مخبأ لمواد مخدرة تقدر بنحو ( ٦٠٠٠ ) حبة مخدرة من مادة ( 001 ) نوع لكزز في منطقة الرميلة التابعة إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، وقد تم تسليم المواد المخدرة إلى الجهة المختصة أصولياً".