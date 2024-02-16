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خلال لقائه كاميرون :السوداني يؤكد : الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني, اليوم الجمعة, أن الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان السوداني استقبل ، صباح اليوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وبحث رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء وفق البيان ، العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة، وأهمية الارتقاء بها وتعزيزها في جميع الجوانب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مشيراً إلى أن العراق يمثل اليوم أرضاً خصبةً للاستثمارات والعمل الاقتصادي، وأن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء, أن الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق، والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف".

وفي ما يخص الأوضاع في غزة، أشار السوداني بحسب البيان, إلى ضرورة أن تمارس الدول الكبرى دورها بإنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، ووجوب حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، بعد التدمير الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة".

من جانبه، عبر كاميرون عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة، مؤكداً أن هذه العلاقات يجب ألّا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي، بل إن بلاده ترغب في إيجاد شراكات متعددة مع العراق، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية".

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