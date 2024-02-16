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المندلاوي: بلوغ هدف امن وازدهار شعوبنا العربية لن يتحقق إلا من خلال تطوير قطاع الطاقة وتكامل اسواقنا وتوفير بيئة آمنة للتنمية المستدامة


اكد رئيس الاتحاد العربي البرلماني، رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي ان تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، يتطلب منا بلوغ ثلاثة اهداف تتمثل بتطوير قطاعات الطاقة النظيفة والانتقال التدريجي لتكامل أسواق الطاقة وصولا لخلق بيئة قادرة على احتضان التنمية المستدامة.

ورأى المندلاوي خلال ترؤسه اليوم الجمعة ، اجتماعات المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب المنعقد حاليا في المغرب، ان تحقيق هذه الأهداف بحاجة لتأسيس بُنية تحتية متماسكة تربط الطاقة بالبيئة وبالتنمية المستدامة، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة والتحديات المتفاقمة يوماً بعد يوم".

ودعا المندلاوي في بيان لمكتبه الاعلامي ,رؤساء و ممثلي البرلمانات الحاضرة لهذا المؤتمر الى ضرورة العمل على إدارة تشاركية فاعلة للموارد الطبيعية والبيئية، الذي يفرض على الجميع تعقب الأهداف البيئية التي تؤثر على رسم أفضل سياسات التعاون وخطط العمل الوطنية بين شعوب منطقتنا العربية وأفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية التي ترتبط ببعضها بالكثير من القواسم المشتركة"

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المندلاوي: بلوغ هدف امن وازدهار شعوبنا العربية لن يتحقق إلا من خلال تطوير قطاع الطاقة وتكامل اسواقنا وتوفير بيئة آمنة للتنمية المستدامة
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