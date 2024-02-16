البصرة.. اعتقال متهمين بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلتيهما

أعلنت قيادة شرطة الطاقة في البصرة، اليوم الجمعة، اعتقال متهمين (2) بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلتيهما ضمن المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان انه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن "ظافر نظمي جمال" اعتقلت مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن متهمين (2) بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلتيهما في محافظة البصرة وبمخالفات متعددة".

واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم تمهيدًا لاستكمال التحقيق وعرض أوراق الدعوى على السيد قاضي التحقيق المختص".