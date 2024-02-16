النزاهة تضبط (7) متهمين في كهرباء محافظتي بابل وواسط

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط سبعة مُتَّهمين، بينهم مسؤولون؛ لترويجهم معاملة شراءٍ وهميَّة، واقتراف جريمة الاختلاس في كهرباء محافظتي بابل وواسط.

واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان إلى أنَّ" فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهـربائيَّة – فرع الفرات الأوسـط، تمكَّن من ضبط ستة مُتَّهمين، هم مُدير مشروع توسعة محطة المسيَّب الحراريَّة، ورئيس لجنة الصرف، ورئيس وأعضاء لجنة الاستلام؛ إثر قيامهم بترويج وصرف معاملة "نصب برج كانتري" ضمن مشروع توسعة محطة المسيّب الحراريَّـة".

وأضاف المكتب إنَّ" فريق العمل، الذي قام بالكشف الموقعيّ على البرج داخل المحطة، أوضح أنَّ البرج الموجود قديمٌ ولم يتم إنشاؤه حديثاً؛ بالرغم من صرف مبلغ (147,000,000) دينار؛ من أجل نصب برجٍ جديدٍ، مُنوّهاً بعرض المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهم".

وفي محافظة واسط، أشار مكتب الإعلام إلى "ضبط أمين الصندوق في أحد مراكز صيانة الكهرباء؛ لاختلاسه مبلغ (15,080,000) دينارٍ من مبالغ أجور الكهرباء التي تسلَّمها دون أن يقوم بترحيلها إلى المُديريَّة أو تنزيلها من حسابات المُشتركين، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".