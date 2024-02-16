رئيسا الجمهورية والقضاء يبحثان حسم قضايا الموقوفين ممن انتهت فترة محكوميتهم

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، حسم قضايا الموقوفين ممن انتهت فترة محكوميتهم.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رشيد، استقبل اليوم الجمعة 16 شباط 2024 ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وجرى بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز دور القضاء في دعم قوة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار".

وتم التأكيد على "أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء وتعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين".

كما جرى التأكيد على "مواصلة التعاون المثمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وبما يحقق تقوية التكامل بين السلطات الدستورية في مجال تشريع القوانين، ومكافحة الفساد، فضلا عن حسم قضايا الموقوفين ممن انتهت فترة محكوميتهم".