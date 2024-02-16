وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تكشف عن تحول 150 ألف رجل إلى أنثى للحصول على راتب الرعاية

كشفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن قيام 150 ألف رجل بالتقديم للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى.

وقال رئيس الهيئة، احمد خلف، إنه "يوجد 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى"، مشيرا الى انه "تم اكتشاف 35 ألف متجاوز على الرعاية خلال الفترة الماضية، وقد نصل إلى 300 ألف متجاوز خلال الأشهر المقبلة"، بحسب وكالة الانباء الحكومية الرسمية.

وأوضح أن "90 بالمئة من المستولين لديهم رواتب رعاية الاجتماعية"، مشيرا الى ان "أغلب المنظمات التي تدعي مساعدة الفقراء هي عصابات منظمة".