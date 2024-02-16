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رئيس الوزراء يبحث مع "الناتو" ملف الدعم اللوجستي بعد انسحاب التحالف الدولي


بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، ملف الدعم اللوجستي بعد انسحاب التحالف الدولي من العراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "استقبل اليوم، قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال ستيورات مونش، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وشهد اللقاء، وفق البيان، "استعراض مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتعاون بين بعثة الناتو والجهات الأمنية العراقية، خصوصاً في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري، كما جرى التباحث بشأن عدد من المسائل التي تخص الدعم اللوجستي لبعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، بعد انسحاب التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتولّي هولندا قيادة مهمة بعثة الحلف في شهر ايار المقبل".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بمستوى التعاون بين القوات المسلحة العراقية وحلف الناتو، والتنسيق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

من جانبه، أعرب الأدميرال مونش عن تقديره لما تقدمه الحكومة من تسهيلات ودعم لبعثة الحلف، العاملة في العراق.

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رئيس الوزراء يبحث مع "الناتو" ملف الدعم اللوجستي بعد انسحاب التحالف الدولي
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