إعتقال شبكة دولية لتجارة المخدرات في بغداد

صرّح جهاز المخابرات الوطني، اليوم الجمعة، عن إعتقاله شبكة دولية مختصة بتجارة المخدرات وبحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة في بغداد.

وأوضح الجهاز في بيانه، إنه بناءً على معلومات دقيقة وملاحقة استخبارية حثيثة خارج العراق وداخله، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على عدد من كبار تجار المخدرات المرتبطين باحدى الشبكات الدولية.

وبيّن أنه بعد مداهمة اوكارهم في العاصمة بغداد تم ضبط أكثر من مليوني حبة مخدرة كانوا يخططون لتوزيعها في عدد من المحافظات العراقية، وقد أحيل الملقى القبض عليهم والمضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة.