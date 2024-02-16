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مؤشر الديمقراطية العالمي يصنّف العراق كحكم استبدادي!


 ضمن مؤشر الديمقراطية لعام 2023 الذي يصدر عن مرصد Economist Intelligence، أظهر التقرير ان مؤشر الديمقراطية انخفض لادنى مستوى له منذ اطلاقه في 2006، حيث تراجع العراق 4 مراتب.

واوضح تقرير المؤشر الذي صدر امس الخميس لعام 2023، ان العام كان عامًا مشؤومًا بالنسبة للديمقراطية، حيث انخفض متوسط النتيجة العالمية إلى أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر في عام 2006. حيث جاء العراق بالمرتبة 128 عالميًا من اصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية، ويظهر تراجع العراق 4 مراتب عن العام السابق، حيث حاز العراق على نقاط تبلغ 2.88 نقطة، مايجعله ضمن المنطقة الحمراء التي توصف بأنه تحت حكم استبدادي!

ويبيّن التقرير ان أقل من 8% من سكان العالم يعيشون في ظل ديمقراطية كاملة، بينما يعيش ما يقرب من 40% تحت حكم استبدادي  وهي نسبة لا تقل عن 10%، وقد تزحف في السنوات الأخيرة.

وتقف الأنظمة الديمقراطية في العالم عاجزة عن منع اندلاع الحروب في مختلف أنحاء العالم، ويحلل تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية العلاقة بين الديمقراطية والحرب والسلام وينظر إلى الدوافع الجيوسياسية للصراع، كما يقدم شرحًا للتغيرات في التصنيف العالمي ونظرة إقليمية متعمقة.

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