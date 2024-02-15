مجلس المحافظة النجف يعقد جلسة طارئة بشأن مطار النجف

عقد مجلس محافظة النجف، اليوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، جلسة طارئة بخصوص مطار النجف، معلناً من خلالها مجموعة من القرارات:
1-تخويل رئيس مجلس محافظة النجف بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس لتحديد هوية مطار النجف ومستقبله.
2-الغاء كافة القرارات السابقة لربط المطار إدارياً ومالياً مع كل الجهات الحكومية الاتحادية وإعادة ارتباطه بالحكومة المحلية لمحافظة النجف.
3-ابقاء المطار مرتبطاً فنياً بسلطة الطيران المدني او اي جهة تأول اليها اختصاصات سلطة الطيران المدني.
4-يكون ارتباط المطار بالحكومة المحلية للنجف وإلزام السيد المحافظ بمتابعة تنفيذ القرارات
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