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مجلس المحافظة النجف يعقد جلسة طارئة بشأن مطار النجف


عقد مجلس محافظة النجف، اليوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، جلسة طارئة بخصوص مطار النجف، معلناً من خلالها مجموعة من القرارات:

1-تخويل رئيس مجلس محافظة النجف بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس لتحديد هوية مطار النجف ومستقبله.

2-الغاء كافة القرارات السابقة لربط المطار إدارياً ومالياً مع كل الجهات الحكومية الاتحادية وإعادة ارتباطه بالحكومة المحلية لمحافظة النجف.

3-ابقاء المطار مرتبطاً فنياً بسلطة الطيران المدني او اي جهة تأول اليها اختصاصات سلطة الطيران المدني.

4-يكون ارتباط المطار بالحكومة المحلية للنجف وإلزام السيد المحافظ بمتابعة تنفيذ القرارات

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مجلس المحافظة النجف يعقد جلسة طارئة بشأن مطار النجف
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