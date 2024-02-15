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نائب في البرلمان يهدد أعضاء مجلس واسط من أجل تنصيبه محافظًا


رفع محافظ واسط محمد جميل المياحي، بلاغا إلى الادعاء العام في العراق، بخصوص قيام احد اعضاء البرلمان عن محافظة واسط، بتهديد اعضاء مجلس المحافظة لغرض تنصيبه محافظًا لواسط.

وطبقاً لقناةالسومرية والوثيقة التي حصلت عليها، فأن يوسف الكلابي، حاول إقناع أعضاء مجلس واسط ولاسيما أعضاء تحالف واسط اجمل بعروض مالية كبيرة، وكذلك بالتهديد بالطائرات المسيرة والتصفية الجسدية.

وكذلك حاول تلفيق التهم واذكاء الفتنة بين أعضاء تحالف واسط اجمل مع باقي الكتل السياسية، فضلا عن إعلانه بشكل علني استعداده انفاق 15 مليار دينار لغرض منصب المحافظ.

 

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نائب في البرلمان يهدد أعضاء مجلس واسط من أجل تنصيبه محافظًا
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