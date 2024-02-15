السجن المؤبد لـ 5 تجار مخدرات في بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين من بينهم امرأة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيانه، أن المدانين ضبط بحوزتهم ثلاثة اكياس من المواد المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين بعدما قاموا بتكوين شبكة لتجارة المخدرات في بغداد.

وأضاف أن الاحكام صدرت استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات.