مقتل بلوگر طعناً بالسكين في الديوانية

قُتل الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوگر ويدعى سمسم اليوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، بعد تعرضه لطعنات بالسكين بمحافظة الديوانية، ما أدت الى وفاته.

والبلوگر سمسم وهو (متحول جنسياً) عمره 28 عاما قتل على يد مجهولين بعدة طعنات سكين حادة في منطقة البطن قرب الفلكة الجدارية وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة.

وكان البلوگر أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيما ان الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، ونقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.