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الصين تنجز صب الخرسانات لـ 678 مدرسة نموذجية في العراق


صرّح السفير الصيني تسوي وي، اليوم الخميس، عن إنجاز عمليات صب الخرسانات لـ 678 مدرسة نموذجية في العراق.

وأوضح تسوي وي، إن مشاريع المدارس النموذجية تتقدم بسلاسة، إذ اكتملت عملية صب الخرسانة لـ 678 مدرسة، تشكل 99.89 % من العدد الإجمالي، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع السقوف لـ 556 مدرسة تشكل 81.89 % من العدد الكلي، وبناء 29 مدرسة تشكل 4.27 % من مجموعها.

وأشار السفير الصيني من خلال حديثه صحيفة الصباح الرسمية، إلى حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب العراقي في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والمرور والمواصلات، مشيرا إلى أن المؤسسات الصينية ستتابع باهتمام أي مشاريع يرغب العراق ببنائها.

وأكد أن الصين والعراق شريكان مهمان لبعضهما في مجال الاقتصاد والتجارة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في جميع المجالات باستمرار، مشدداً على حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب العراقي لمساعدته على تحسين معيشة المواطنين واستئناف الصناعة وإعادة إعمار الاقتصاد، وغيرها من المجالات الأخرى.

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الصين تنجز صب الخرسانات لـ 678 مدرسة نموذجية في العراق
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