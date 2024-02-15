التحالف الدولي وملفات أخرى للتداول بين رئيس الجمهورية والحكومة

تداول رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ملف وجود التحالف الدولي في العراق.

وأوضح مكتب السوداني في بيان، التقى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة، فضلاً عن استعراض عمل الحكومة وجهودها في تنفيذ برنامجها، بما يتضمنه من أولويات تعمل على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لجميع العراقيين.

وتمخض عن اللقاء بحسب البيان التأكيد المشترك على ضرورة بذل الجهود من الجميع؛ من أجل المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وإدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق.

وجرت أيضاً مناقشة ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه.

وأضاف البيان تطرق اللقاء إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية استمرار اللقاءات والمشاورات؛ للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، استناداً إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد.