السوداني لمحافظ الانبار: أهمية الحفاظ على استقرار المحافظة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لمحافظ الانبار الجديد محمد نوري احمد، على على أهمية الحفاظ على استقرار المحافظة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ، ان الأخير "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبحث معه أهمية الحكومات المحلية، ودورها في تقديم الخدمات بما ينسجم مع توجهات الحكومة المركزية في مساراتها الخدمية والتنموية".

وأكد السوداني، على "أهمية الحفاظ على استقرار محافظة الأنبار، واستمرار التعاون بين أبناء المحافظة والأجهزة الأمنية، والمضي بمشاريع الإعمار والخدمات، ومعالجة عدد من الملفات التي تخص المحافظة وبما يلبي حاجة مواطني المحافظة".