القبض على المسؤول الإداري المالي لـداعش في العراق

صرّح جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بالقبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي لعصابات داعش في العراق.

وأوضح بيان للجهاز أنه بجهد استخباري نوعي شمل عمليات رصد و تعقب تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي في الدولة الإسلامية بعد دخوله الى العراق بوثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الارهابي في البلاد.

وتابع البيان، أن الجهد الاستخباري لجهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات داعش وإفشال مخططاتها الارهابية لينعم عراقنا بالأمن والاستقرار.