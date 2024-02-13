رئيس السلطة القضائية في إيران يصل إلى بغداد

وصل رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي ،اليوم الثلاثاء، الى بغداد .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن" نائب رئيس محكمة التمييز القاضي زيدون سعدون استقبل رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي".

وأضاف البيان، أن"زيارة رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى بغداد برفقة وفد قضائي رفيع المستوى تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لتعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين".

وتابع"شارك في الاستقبال رئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر ورئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد الجابري ورئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي خالد طه".