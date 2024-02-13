الاستخبارات : تحرير مختطف والقبض على الخاطفين في الديوانية

حررت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مختطفا وتلقي القبض على الخاطفين في محافظة الديوانية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان:" ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بخلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الديوانية نفذت عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن تحرير مخطوف تم استدراجه من محافظة كربلاء وخطفه في محافظة الديوانية ومساومة ذويه على مبلغ مالي كبير لقاء إطلاق سراحه".

واضافت:" ان مفارز الوكالة إفشلت مخطط الجناة وتحرير المخطوف وإلقاء القبض على الخاطفين وهم أربعة متهمين (بينهم امرأة). وتم تسليم المتهمين الى جهة الطلب بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".