المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة يوجه بدعم جهود الدفاع المدني

وجه المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، بمساندة جهود مراكز الدفاع المدني في المدينة القديمة بكربلاء وتلبية احتياجاتها.

واكد الصافي خلال لقائه مدير دائرة الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة العميد عباس حمود مطرود، أنّ العتبة العباسية المقدسة داعمة لجهود فرق الدفاع المدني في المحافظة، لما تبذله من جهود في الحفاظ على المدينة وسلامة أهلها، .

ودعا السيد الصافي إلى إقامة مؤتمر موسع لأصحاب الفنادق والمحال التجارية في المحافظة للتعريف بمبادئ السلامة ومواجهة الأخطار والكوارث، مبديا استعداد العتبة العباسية المقدسة للتكفل باحتياجاته كافة خدمة للمصلحة العامة.

من جهته قال مطرود، "تطرّقنا خلال لقاء السيد الصافي إلى موضوع متطلبات الوقاية والسلامة بخصوص المدينة القديمة وكذلك موضوع الزيارات المليونية وحماية أرواح الزائرين والبنى التحتية".

وأضاف، أنّ العتبة العباسية المقدسة تقدم دعمًا غير محدود لمديرية الدفاع المدني، عبر توفير أدوات احتياطية للعجلات، وإدامة أبنية الدفاع المدني وصيانتها، وتوفير وجبات غذائية للمنتسبين خلال الزيارات المليونية والتفاعل مع المديرية في إقامة الدورات والندوات التي تخص الإعلام الوقائي.