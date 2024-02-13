رئيس مجلس البصرة يتسلم رسميا ملفات اعمال المجلس من النائب الإداري للمحافظ

شهدت قاعة مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، مراسم تسليم وتسلم مهام ادارة مجلس المحافظة بين المكلف بالملف سابقا نائب المحافظ للشؤون الادارية الدكتور ضرغام الاجودي وبين رئيس المجلس الجديد خلف البدران.

وقال البدران ان عملية مراسيم التسلم والتسليم جرت اليوم بكل انسيابية ، مقدما الشكر للاجودي والمحافظ على ما انجزاه خلال مدة عملهما وما قدماه من جهود للحفاظ على محتويات وممتلكات الشعب والاقسام في مجلس المحافظة " مشيرا الى ان هناك الكثير من المحافظات عندما حلت مجالسها لم يحافظوا على الاقسام او الشعب وان رؤساء مجالس المحافظات الجدد يعانون من اعادة هيكلة ملاك هذه المجالس.

من جانبه قال الاجودي انه وبتوجيه من المحافظ تم اليوم تسلم وتسليم العهدة الادارية وان كافة الامور الادارية والمالية تم الحفاظ عليها مع الموظفين الذي يبلغ عددهم 400 من مختلف الملاكات الهندسية والفنية والادارية الاخرى.