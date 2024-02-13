رئيس الجمهورية يصادق على مراسيم تعيين 12 محافظاً

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الرئيس على مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين.

وذكر بيان للرئاسة أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق اليوم الثلاثاء 13 شباط 2024، على اصدار مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين لمحافظات بغداد، والبصرة، ونينوى، وبابل، وكربلاء، وواسط، وذي قار، والنجف، والأنبار، والمثنى، وميسان، والديوانية بعد استكمال إجراءات التدقيق من قبل الدائرة القانونية".

وبينت، أنه "سيتم استكمال إجراءات تعيين وإصدار مراسيم باقي المحافظين".