الحبس الشديد 9 سنوات لمدان بتلقي رشوة لتعيين 3 أشخاص

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لكل حكم بحق مدان بجريمة تلقي رشوة من ثلاثة اشخاص مقابل وعده لهم بالتعيين، مايعني ان اجمالي سنوات الحكم 9 سنوات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بعد تلقيه رشوة من ثلاثة اشخاص لاصدار أوامر تعيين ومباشرة كونه يعمل في دائرة صحة صلاح الدين وبعد مراجعتهم للدائرة تبين انها مزورة".

وأضاف ان "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 160 / ثانياً /1 لسنة 1983 واستدلالا بنص المادة 132 /3 من قانون العقوبات العراقي".