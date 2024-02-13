إستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي داخل مجلس النواب

قام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير 2024، باستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وذلك خلال جلسته الـ7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن المجلس قد باشر باستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي، وهي الفقرة الأولى من جدول أعمال جلسة البرلمان الـ7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.

حيث عقد مجلس النواب العراقي، اليوم وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، جلسته الـ7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.

حيث إفتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي، أعـمـال الجلســـــة رقم 7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 169 نائباً.