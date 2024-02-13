بدء أعمال إجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي برئاسة العراق

أفتتح رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير 20234، أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي والدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

وصرّح المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي، ان رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، افتتح أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي والدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه العاصمة بغداد، بمشاركة رؤساء وفود البرلمانات العربية، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي.

وبيّن المندلاوي، ان تمادي الكيان المحتل بحق فلسطين وبعض الدول العربية يخدم غايات صهيونية لإشعال الحرب في المنطقة، مطالباً الاتحاد البرلماني الدولي بتجميد عضوية برلمان الكيان الصهيوني وعزل ممثليه في المحافل كافة.

وطالبالمندلاوي المجتمع العربي والدولي إلى وقفة جادة وحازمة أمام منزلَق خطير يدفع العالم إلى صراعات وأزمات، لافتا الى ان الاعتداءات المتكررة على مواقع وشخصيات تابعة للقوات الأمنية في العراق انتهاك للسيادة وخطوة لتوسع الصراع.