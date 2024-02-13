حال الطقس في البلاد للأيام المقبلة

تحدثت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، وتوقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في حديثها، أن الطقس ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد.

وبيّنت، أن طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة في أقسامها الشرقية تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد.

وأضافت أن طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة في أقسامها الشرقية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة في أقسامها الشرقية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق.

كذلك أشارت إلى أن طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق.