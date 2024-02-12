السوداني يستقبل وفد نقابة المعلمين ويشيد بدور الملاكات التربوية وجهودها في العملية التعليمية

اشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدور الملاكات التربوية وجهودها في العملية التعليمية، مؤكداً دعمه الكامل لكل المطالب والبرامج والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالواقع التربوي، في مختلف المحافظات،وتقديم كل ما يحسّن من الواقع المعيشي للملاكات التعليمية، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير السكن اللائق لهم.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الاثنين، وفد نقابة المعلمين العراقيين برئاسة نقيب المعلمين السيد عدي العيساوي.

وقدم السوداني حسب البيان في مستهلّ اللقاء، التهنئة إلى نقيب وأعضاء مجلس النقابة بمناسبة انتخابهم لعضوية مجلس النقابة.

وأشار السوداني إلى أهمية النقابة في تطوير قطاعات التربية، وتعزيز العلاقة والتعاون مع وزارة التربية، مشدداً على ضرورة أن يبادر العاملون في النقابة لدعم بناء الدولة؛ كونهم يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في بناء المجتمع.

من جانبه، قدم وفد النقابة شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر للعملية التربوية، وتفاعله الإيجابي مع ما تمّ طرحه من مطالب ومبادرات من شأنها الارتقاء بواقع شريحة المعلمين.