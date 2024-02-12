محافظ ديالى يدعو اعضاء مجلس المحافظة الى تجاوز الخلافات والعمل كفريق واحد

حذر كريم علي آغا محافظ ديالى / وكالة / الاحزاب والكتل السياسية من الانعكاسات السلبية بسبب عدم تشكيل الحكومة المحلية .
وقال ان تأجيل تشكيل حكومة محلية في ديالى سيؤدي الى انعكاسات سلبية على الشارع لاسيما قطاع الخدمات . داعيا الى تغليب المصلحة العامة وترك المصالح الشخصية .
وطالب محافظ ديالى اعضاء المجلس بتجاوز الخلافات والعمل كفريق واحد بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تشكيل حكومة محلية قوية قادرة على تجاوز المعوقات .
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