رئيس الجمهورية يدعو الى وضع برامج توعية بمخاطر التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والقبول

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، الى وضع برامج توعية بمخاطر التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والقبول بالآخر.

وقال رشيد في تدوينة على منصة /أكس/ انه :"في اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب نستذكر بإجلال شهداء العراق نتيجة التطرف والإرهاب من المواطنين وعناصر القوات الأمنية الذين بذلوا انفسهم في محاربة الإرهاب الذي عانى العراق منه وتمكن ببسالة من إفشال مخططاته الخبيثة ومعالجة آثاره على المجتمع".

واضاف رشيد "لا بد من وضع برامج توعية بمخاطر التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والقبول بالآخر".