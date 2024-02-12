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بعد حادثة "الدوامة الدوارة".. محافظ واسط يوجه باغلاق مدينة العاب


وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، باغلاق مدينة العاب الاحلام وتشكيل لجنة مختصة في الحوادث بعد حادثة سقوط "الدوامة الدوارة" واصابة قرابة الـ 18 شخصاً.

وأصيب اليوم الإثنين، 18 شخصا منهم 13 طفلا في حادثة سقوط "الدوامة الدوارة" في احدى مدن الألعاب في منطقة الفلاحية بمحافظة واسط.

 وقال مصدر صحفي في المحافظة ان إحدى مدن الألعاب في منطقة الفلاحية، شهدت سقوط (الدوامة الدوارة)، والتي تسببت بـ 18 إصابة، منهم 13 طفلاً وامرأتان. 

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