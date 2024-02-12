المندلاوي يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية والاسراع في انضاج مشاريع القوانين ذات الأولوية

اجرى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ، اليوم الاثنين، جولة لمتابعة اعمال الكتل واللجان النيابية، في إطار جهود الرئاسة لتفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس.

وقال بيان لمكتب المندلاوي الاعلامي انه جرى خلال اللقاءات، التشديد على ضرورة تنشيط العمل الرقابي والتشريعي عبر الالتزام بمواعيد انعقاد الجلسات الصباحية، والحضور الفاعل والدائم لجميع النواب الى جلسات واجتماعات اللجان النيابية, فضلاً عن التنسيق المشترك للإسراع في اقرار التشريعات ذات الاولوية.

واضاف انه تم التأكيد كذلك على أهمية عقد اجتماعات مستمرة مع رؤساء واعضاء الكتل النيابية لمناقشة مشاريع القوانين والاسراع في انضاجها والتصويت عليها، فضلاً عن مضاعفة الجهود الرقابية والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتقديم افضل الخدمات التي ينتظرها المواطنين .