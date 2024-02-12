اجتماع نيابي مع مسؤولين حكوميين لمناقشة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، اليوم الاثنين ، اجتماعا مشتركا مع مدير مكتب رئيس الوزراء (احسان العوادي )ومدير مكتب رئيس الجمهورية (حازم محمود حميد )،

وناقش الاجتماع الية التعاون المشترك بين اللجنة النيابية ، وبين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بالاضافة الى منتقشة محاور اختصاص عمل لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، بحسب المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي ‘’متابعة السياسة الخارجية للدولة من اجل الوصول الى عمل متكافئ بين السلطتين التشريعية و التنفيذية".