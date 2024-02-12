وزير النقل يعلن تسلم إدارة المطارات من سلطة الطيران المدني رسميا

اعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي , اليوم الاثنين, تسلم إدارة المطارات من سلطة الطيران المدني رسميا.

وذكر بيان لوزارة النقل, ان السعداوي ترأس ,اليوم الاثنين , اجتماعا موسعا في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وسلطة الطيران المدني، لتسلم إدارة المطارات بصورة رسمية ومباشرة عمل الوزارة فيها، بدءا من يوم غد الثلاثاء.

واضاف البيان ان وزير النقل أصدر خلال الاجتماع عددا من التوصيات التي شددت على ضرورة تنسيق العمل المشترك بين سلطة الطيران وشركة ادارة المطارات، وبذل أقصى الجهود، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".

وتابع البيان، ان الاجتماع ناقش الملفات الاجرائية والقانونية التي تم الانتهاء منها، حيث سيجري تنسيب عدد من موظفي المطارات للعمل ضمن كوادر (شركة ادارة المطارات والملاحة الجوية) حتى يتم استكمال اجراءات نقلهم على ملاك الشركة".

وقال الوزير، وفقا للبيان "سيكون لنا تواجد ميداني في المطارات للإشراف على تنظيم وتخطيط وعمل المطارات بالشكل الذي يخدم المسافرين، وبما يليق بتلك المؤسسة التي تمثل أحد الاوجه الحضارية للدولة".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في الجلسة الاعتيادية التي عقدها بتاريخ 28 من شهر تشرين الثاني الماضي، فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا).