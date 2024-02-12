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خلال زيارة ميدانية...نائب يؤشر خرقاً للعقد من قبل شركة (سينوك) في حقول بزركان النفطية بميسان


كشف عضو مجلس النواب الشيخ علي سعدون اللامي عن وجود خرق في العقد من قبل شركة (سينوك) المستثمرة في حقول بزركان النفطية ضمن محافظة ميسان.

وقال اللامي في بيان ،ان" هناك عدة ملاحظات على عمل الشركة ووجود تأخير في جدول تقدم العمل والذي نص العقد مع الشركة على ان يكون انتاج شركة سينوك النفطي (450) الف برميل بحلول عام (2017)"، مؤكداً ان" انتاج الشركة الحالي وبحلول عام (2024) لايتجاوز (300) الف برميل".

واضاف انه" سيتم رفع تقرير بعمل الشركة الى لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بهذه الخروقات والتأخير"، مؤكداً انه" سيتم استضافة مدير الشركة ورئيس الهيئة من قبل اللجنة لمعرفة أسباب التأخير في جدول تقدم العمل".

وتابع انه" تم خلال الزيارة مناقشة العمالة الأجنبية والمحلية وضرورة التركيز على العمالة المحلية في حقول بزركان النفطية".

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